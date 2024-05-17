Тобол в Ялуторовске впервые с начала подъема воды в реке снизился на сантиметр

10:00 17 мая 2024
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16 мая уровень воды в реке Тобол на гидропосту Ялуторовска зафиксирован на отметке в 743 см, не поднявшись с 15 мая ни на сантиметр, на утро 17 мая отмечено снижение на 1 сантиметр, до 742. С начала паводка это первое снижение на гидропосту.

Критическая отметка опасного явления для города - 850 см, согласно прогнозам властей, пик паводка ожидался на 17-18 мая. 

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