Жителям Ишима, чьи дачи затопило, на поле выделили участки под посадку картофеля

Участки для посадки картофеля предоставят пострадавшим от паводка жителям Ишима. Подавшие заявки дачники, чьи садовые участки находятся в СНТ "Приишимский", СНТ "Смородинка", СНТ "Надежда" и СНТ "Техник" и попали в зону затопления, уже могут приступить к посадке картофеля, сообщате администрация Ишимского района.

Для этих целей СПК "Пахомовский овцевод" предоставил во временное пользование более гектара пашни. АНО "Центр общественно полезных инициатив "Юла" обработал землю, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия для удобства садоводов размежевали общий земельный участок на отдельные полосы.

Распределение участков между садоводами осуществляют председатели садоводческих товариществ.