Тура в Тюмени пошла на спад

Уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени начал снижаться, следует из гидрологических бюллетеней, которые ежедневно публикует Telegram-канал правительства Тюменской области.

Активно вода в реке прибывала в апреле, с начала мая началось замедление, в последние дни суточная прибавка составляла 1-2 сантиметра. Достигнув отметки 512 см выше нуля поста 20 мая (критический уровень 850 см), вода пошла на спад и на утро четверга, 23 мая, уровень воды в реке снизился до 503 сантиметров.