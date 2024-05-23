Тура в Тюмени пошла на спад

Уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени начал снижаться, следует из гидрологических бюллетеней, которые ежедневно публикует Telegram-канал правительства Тюменской области.
Активно вода в реке прибывала в апреле, с начала мая началось замедление, в последние дни суточная прибавка составляла 1-2 сантиметра. Достигнув отметки 512 см выше нуля поста 20 мая (критический уровень 850 см), вода пошла на спад и на утро четверга, 23 мая, уровень воды в реке снизился до 503 сантиметров.
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