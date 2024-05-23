Около 250 домов в Тюменской области обработаны после схода воды

На реках Ишим и Тобол паводок постепенно отступает, а освободившихся от воды территориях проводится дезинфекция, пишет ГУМЧС Тюменской области.

За минувшие сутки в населенных пунктах обработано 18 домов, 19 земельных участков - в целом сза паводковый сезон в регионе продезинфицировано 243 дома и 264 земельных участков. Остаются подтопленными, по данным на среду, 252 жилых дома, 3250 приусадебных участков, 347 дачных домов, 37 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находится 171 человек, в том числе 56 детей.

По руслу реки Иртыш в Вагайском районе сотрудники МЧС России укрепляют временные земляные насыпи. В местах возможных протечек, где вода может обойти основное тело дамбы, проводится дополнительная укладка мешков с песков. В селе Большой Карагай Вагайского района продолжает прибывать паводковая вода из реки Иртыш, там действует лодочная переправа. Муниципалитеты ниже по течению реки готовятся к встрече большой воды.