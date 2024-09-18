Участники TNF в Тюмени вышли на экозабег

В рамках Промышленно-энергетического форума TNF на тюменской набережной состоялся экозабег, партнёром которого выступила компания "Сибур".

"Для всех нас это событие стало не просто спортивным мероприятием, но и доказательством того, что мы можем объединить усилия и достичь значимых результатов в самых разных сферах. Вместе мы сделали шаг к лучшему экологическому будущему! Впереди нас ждёт насыщенный день!" - поделился эмоциями глава города Максим Афанасьев.

В забеге участвовали корпоративные команды от компаний-участников TNF, они показали не только личные результаты спортсменов, но и лучшие результаты среди организаций ТЭК, приехавших на форум.

Участники могли выбрать себе дистанцию в 3 или 5 км. На финише всем выдали фирменные медали забега, а также специальные призы от соорганизаторов TNF, "СИБУР" и мультиспортивного проекта "Стальной характер".



