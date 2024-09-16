Костя Дзю рассказал студентам на TNF, как добиваться в жизни успеха

В молодежный день Промышленно-энергетического форума TNF состоялось ток-шоу "Будущее. Успех. Развитие", организованное компанией "БурСервис". Главные акценты участники сделали на компетенциях будущих профессионалов и создании для них условий компаниями.

Российский боксер, многократный чемпион мира среди любителей и профессионалов Константин Цзю рассказал о том, что любого результата можно добиться благодаря упорному труду:

Если вы хотите достичь какого-то результата, нужно много работать и тренировать самодисциплину. Кто-то спрашивал меня о секрете успеха, все просто. Я работал и умею работать больше других. Очень важно никогда не искать виноватого. Мы часто виним других. Когда вы научитесь брать ответственность, любая цель станет достижимой. Самое главное – не бойтесь ошибаться. Если не получилось один раз, поймите, что было не так, и в следующий раз все пройдет хорошо.

Навыки могут быть полезны не только в профессиональном спорте, но и в любой работе, считают эксперты. А для достижения больших результатов нужно постоянно двигаться вперед и обучаться.

Генеральный директор ООО "БурСервис" Илья Пинигин:

В бизнесе, как в спорте, нельзя стать чемпионом мира, если ты не выиграл кубок города. В построении карьеры также нужны тренировки. Чтобы достигнуть высоких руководящих позиций, необходимо пройти разные этапы, поработать на разных должностях. Такие тренировки у меня продолжались 15 лет. Они все еще продолжаются.

Формулой профессионального успеха поделилась директор по персоналу ООО "БурСервис" Инна Халилюлина. Среди прочих важных критериев она назвала коммуникацию и сообразительность:

Если говорить больше о soft skills, то это умение слушать. Это отличный навык, когда речь идет о карьере в производственной компании. Далее – общая сообразительность. Третье качество, которое вам позволит преуспеть, это любопытство.

В дискуссии студенты смогли задать интересующие вопросы спикерам и поделиться опытом прохождения практик на уральских предприятиях. Чаще всего, чтобы продолжить работу в компании, будущие специалисты ориентировались на зарплаты, условия работы и проживания. Студент 4 курса ТИУ Дмитрий Булатов рассказал о значимости системы наставничества:

Я проходил стажировку в Нижневартовске в отделе главного механика. У меня был наставник. Он сопровождал меня, рассказывал про компанию, помогал с документами. Я научился работать с автоэлектрикой, настраивать и калибровать датчики. Больше всего мне запомнилось, когда я сам нашел проблему и решил ее.

Благодаря формату ток-шоу слушатели смогли лучше узнать о возможностях работы в компании "БурСервис". Больше всего молодых специалистов интересовали условия стажировки и как не потерять мотивацию во время работы на крупном предприятии, сообщили в пресс-службе форума.