В Тюмени состоялось торжественное открытие TNF-2024

Промышленно-энергетический форум TNF с 16 по 19 сентября проходит в Тюмени, в его торжественном открытии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

TNF – промышленно-энергетический форум с 20-летней историей. Сегодня это крупнейшая в России межотраслевая площадка, которая объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.

Губернатор Александр Моор:

Я вас приветствую на открытии нашего промышленно-энергетического форума, который сегодня является, наверное, одной из главных отраслевых площадок в нашей стране. Мы все с вами понимаем, что живем в период больших перемен. Это касается не только энергетической сферы. Это касается и изменения структуры экономик всех государств, ну и, конечно же, международных и экономических отношений. В такие периоды, наверное, наиболее актуальным становится поиск новых технологических решений, новых партнеров для того, чтобы выстраивать долгосрочные отношения. Наш форум, который имеет богатую историю как раз такой площадкой и является, где такие вопросы обсуждаются и такие решения находятся.

В этом году TNF получил статус главной выставки нефтегазовой промышленности. Форум соберет 12 тысяч участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. Главная тема TNF-2024 – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли.

Среди участников ключевых событий TNF, которые состоятся 18 сентября, – министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, ожидается участие министра энергетики Сергея Цивилева, губернаторов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Александра Моора, Руслана Кухарука и Дмитрия Артюхова, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний.

Подтвердили свое участие в форуме бизнес-миссии Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. Самыми многочисленными станут делегации Белоруссии в сопровождении министра энергетики Алексея Кушнаренко, и Казахстана, правительство которого представят вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков и вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.

Форум призван способствовать достижению технологического суверенитета ТЭК через повышение эффективности межотраслевого взаимодействия. В число важнейших задач TNF входят определение актуальных отраслевых вызовов и поиск ответов на них, демонстрация лучших практик, новых технологий и наиболее эффективных технических решений, укрепление горизонтальных связей и партнерств.

Насыщенная программа форума предполагает более ста мероприятий по четырем основным тематическим трекам.

16 сентября – молодежный день. Трек, посвященный молодым специалистам нефтегазовой отрасли, вопросам их адаптации к работе на предприятиях, подготовки и профессиональных компетенций.

Цель Молодежного дня – помочь компаниям презентовать бренд работодателя новому поколению, выходящему на рынок труда. Атмосферу для неформального нетворкинга помогают создать современные форматы мероприятий, таких как профориентационный квиз, научный слэм, деловые игры, "прожарка" резюме потенциальных соискателей и ток-шоу.

17 сентября – технологии и процессы. Трек для технических специалистов нефтегазовой и смежных отраслей, промышленников и разработчиков. Традиционно он собирает наибольшее количество профессионалов и экспертов-практиков. Именно в этот день будут представлены практические кейсы по разным направлениям, инновационные разработки. В этот день площадке форума ожидаются делегации бизнес-миссий иностранных государств, которые планируют также познакомиться с работой тюменских предприятий и встретиться с российскими разработчиками оборудования и технологий. Состоятся заседания экспертных групп по реализации дорожных карт импортозамещения критической номенклатуры оборудования для бурения и добычи на суше, нефтегазохимии, геологоразведки. Работу в этом направлении курируют Минпромторг и Минэнерго РФ.

18 сентября – стратегии. Центральное событие дня – главная пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Правительство РФ на встрече представит министр промышленности и торговли Антон Алиханов, ожидается участие министра энергетики Сергея Цивилева и министра энергетики Республики Беларусь Алексея Кушнаренко. Также в сессии примут участие председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор "СИБУР" Михаил Карисалов и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов. К диалогу присоединятся губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. До сессии первые лица форума встретятся на деловом завтраке "Технологическое будущее нефтегаза", осмотрят экспонаты выставки инновационных разработок и решений для ТЭК и проведут межведомственное совещание по выводу на рынок новых видов оборудования и технологий. Итоги дня стратегий будут представлены в заключительном отчете, который станет сводом наиболее важных инициатив, рекомендаций, задач и направлений развития отрасли, обозначенных участниками сессий. Доклад ляжет в основу формирования дальнейшей политики и стратегий развития топливно-энергетического сектора.

19 сентября – цифра и общество. День посвящен актуальным для отрасли темам цифровизации и социальных инвестиций. Эксперты обсудят вызовы и перспективы автоматизации и цифровизации нефтегазового сектора страны. В частности, состоится IT-завтрак на тему цифрового суверенитета, дискуссии о кибербезопасности отрасли. Социальный блок программы затронет вопросы развития креативных индустрий и промышленного потенциала территорий.

TNF EXPO

Участниками выставки инновационных разработок и решений для ТЭК станут более 70 компаний. Здесь представят технологии и оборудование российского производства, созданные в том числе в рамках реализации дорожных карт импортозамещения в направлениях бурения и добычи углеводородов на суше, геологоразведки, СПГ. Кроме того, будут представлены: отечественная разработка противодронового комплекса "КОБРА", робот-пожарный, модульные здания для вахтовых жилых городков, демонстрация процесса реверс-инжиниринга в режиме реального времени.

Другие активности

Традиционно форум включает в себя ряд смежных событий: HR-саммит, который в этом году пройдет уже в третий раз; форум поставщиков нефтегазовых компаний; технологические дни "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", "Лукойла", "Новатэка", Иркутской нефтяной компании; разнообразные культурные активности, в этом году сосредоточенные в отдельном концертно-гастрономическом пространстве TNF LIVE.