Резиденты "Нефтегазового кластера" примут участие в TNF

Подготовка к главному межотраслевому мероприятию страны – Промышленно-энергетическому форуму TNF 2024 продолжается.

Событие пройдет с 16 по 19 сентября и соберет на одной площадке представителей 800 компаний из 60 регионов России. Среди них – производители нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователи.

Активное участие в форуме примут и резиденты ассоциации "Нефтегазовый кластер" Тюменской области. Об этом заявил директор по развитию структуры Александр Васильев.

– Сегодня в кластер входят более 160 компаний из 24 регионов страны. По нашим оценкам, более 80% предприятий ассоциации в том или ином формате примут участие в форуме. Некоторые резиденты будут плотно работать все четыре дня, кто-то представит свою экспозицию внутри шатра EXPO, третьи – приедут на 1-2 дня на запланированные с заказчиками встречи. Сценариев – масса, однако все это направлено на продвижение наших участников и решение задач, которые сейчас стоят перед нефтегазовой отраслью, – отметил спикер.

Резиденты проведут большую работу на площадке "Территория инноваций", где смогут презентовать свои продукты и технологии специалистам нефтегазодобывающих компаний и крупных производственных сервисных компаний. В настоящий момент организаторы формируют так называемый экспертный борт для локации, уточнил Александр Васильев. К слову, посетить "Территорию инноваций" смогут все желающие по предварительной регистрации на сайте форума, сообщает Тюменская область сегодня.