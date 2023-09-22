Около 70 компаний Нефтегазового кластера на TNF представили проекты потенциальным заказчикам

Фото - https://t.me/oilgasforum_TNF

Результатом диалога с заказчиками на TNF становятся заключенные контракты. Около 70 компаний-участников Нефтегазового кластера представили свои проекты потенциальным заказчикам из сферы ТЭК за четыре дня Промышленно-энергетического форума TNF-2023. Диалог участников Нефтегазового кластера с заказчиками проходил в формате TED-конференций и стал одним из интереснейших форматов деловой программы TNF EXPO.

Проекты предоставляли по четырем трекам: "Учебные центры и проектировщики", "Приборостроение и автоматизация", "Строительство скважин и добыча", "Блок обеспечения деятельности Нефтегазового кластера".

организаторы форума отечают, что такие встречи приносят результат в виде заключенных контрактов. По словам одного из постоянных участников форума Максима Хмырова, учредителя ООО "Промнефтькомплекст", так было после предыдущего форума. "Надеемся, что и в этом году результаты не заставят себя ждать", - отметил он.

Ассоциация "Нефтегазовый кластер" создана в 2019 году, сегодня она объединяет 135 компаний из 21 региона РФ, ядро составляют тюменские компании. "Функция кластера — собирать технологические вызовы, которые стоят перед нефтегазодобывающими компаниями, и искать лучшие их решения. Создавать кооперационные цепочки между предприятиями, которые сегодня на рынке являются лидерами, при этом, размещаются в разных регионах. Мы считаем, что нужно уходить от конкуренции, переходить к сотрудничеству. Тогда мы сможем двигаться быстрее, а учитывая объем рынка, который освобождается в связи с уходом иностранных компаний, работы хватит всем", – отмтеил глава региона Моор на ключевой пленарной сессии TNF.