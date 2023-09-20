В промышленно-энергетическом форуме в Тюмени участвуют представители 9 стран

14:36 20 сентября 2023
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Фото https://t.me/oilgasforum_TNF
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В этом году Промышленно-энергетический форум TNF по-настоящему международный - участие в его работа принимают представители девяти стран: Саудовская Аравия, Беларусь, Узбекистан, Китай, Казахстан, Южная Корея, Бразилия, Сербия и Венесуэла.

Промышленно-энергетический форум TNF — это главная отраслевая площадка в России, которая объединяет заказчиков и поставщиков для поиска и реализации решений в энергетике.В этом году форум проходит 18-21 сентября, участие в нем примут около 10 тысяч человек.

Теги: TNF
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