В промышленно-энергетическом форуме в Тюмени участвуют представители 9 стран

Фото https://t.me/oilgasforum_TNF

В этом году Промышленно-энергетический форум TNF по-настоящему международный - участие в его работа принимают представители девяти стран: Саудовская Аравия, Беларусь, Узбекистан, Китай, Казахстан, Южная Корея, Бразилия, Сербия и Венесуэла.

Промышленно-энергетический форум TNF — это главная отраслевая площадка в России, которая объединяет заказчиков и поставщиков для поиска и реализации решений в энергетике.В этом году форум проходит 18-21 сентября, участие в нем примут около 10 тысяч человек.