TNF EXPO принимает первых посетилелей

Стенды участников выставки TNF EXPO во время обхода выставки официальной делегацией осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор. Он посетил около двадцати стендов, на которых представлены виртуальный геологический полигон, оборудование для закачивания скважин, элементы высокотехнологичного оборудования и разработки в IT-сфере.

Участники TNF EXPO в очередной раз подтверждают – цель сделать форум максимально полезным достигнута. Многие уже начали налаживать партнерские отношения. Например, лидер в области кибербезопасности в стране. "Очень интересно пообщаться с представителями отрасли, которая по праву является одной из главных в российской экономике. Мы уже начали переговоры не только с потенциальными заказчиками, но и с производителями российского ПО и оборудования. Заключить партнерство – главная наша задача на этом форуме", – поделилась бизнес-лидер киберполигона Positive Technologies Елена Молчанова.