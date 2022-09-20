ТюмГУ, ТИУ и правительство Тюменской области подписали соглашение об инженерной школе

Соглашение о создании в регионе передовой инженерной школы подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор ТИУ Вероника Ефремова и ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Важное для региона событие состоялось в рамках открытия Промышленно-энергетического форума TNF 2022. Трехстороннее соглашение направлено на реализацию образовательных проектов, поддержанных компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".
"Соглашение о создании в регионе передовой инженерной школы подписали. Для нас важно работать на фронтире науки и инноваций, предлагать и реализовывать передовые программы инженерного образования", - уточнил в своем Telegram-канале Иван Романчук.
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