Евгений Заболотный: TNF демонстрирует, что Тюмень – место обсуждения стратегических вопросов

Председатель Тюменской городской думы принял участие в открытии Промышленно-энергетического форума TNF 2022.

Главной темой форума обозначены национальные технологические приоритеты и стратегии лидерства. Тысячи российских и международных аналитиков, экспертов дискутируют о формировании новых бизнес-моделей для ТЭК, создании современных компаний по предоставлению комплексных нефтесервисных услуг и разработке новых технологий.

Евгений Заболотный в интервью журналистам отметил, что время доказало правильность вектора развития нефтегазовой отрасли в нашей стране. Если раньше Запад активно насаждал создание альтернативных источников энергии и стремился заменить российские нефть и газ в своих странах, то сегодня всем понятно, что эти слова практически сошли на нет, и зависимость от российских ресурсов по-прежнему огромна.

"Тюмень остается плацдармом освоения нефтяных и газовых месторождений в Российской Федерации. Так было в прошлом веке, так есть и сейчас. Но если раньше все решения формировались в центре, а Тюмень выполняла техническую роль в их реализации, то сегодня Тюмень стала местом обсуждения стратегических вопросов. Напомню, в прошлом году на главной сессий Тюменского нефтегазового форума ключевой темой была развитие альтернативных источников энергии. Именно тогда в выступлениях экспертов прозвучало мудрое латинское выражение Festina lente - спешите медленно. И тогда принималось твердое решение о дальнейшей поддержке традиционных видов энергии, связанных с нефтью и газом, - подчеркнул Евгений Заболотный. - Уверен, что и в этот раз будут активно обсуждаться вопросы инвестиционной стратегии предприятий ТЭК и внедрения новых технологий".

В мае 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении ежегодного промышленно-энергетического форума TNF в Тюменской области. Форум TNF стал продолжением Тюменского нефтегазового форума, который каждый год проводился в сентябре.