Более 24 тысяч деревьев и кустов высадили в Тюмени за 2024 год

За прошлый год в Тюмени высажено 28 248 новых зеленых насаждений, в том числе 8 тысяч по плану озеленения города, около 6,8 тысячи при благоустройстве дворовых территорий, еще около 13,5 тысяч высадили компании-застройщики в новых ЖК и при проведении социально значимых работ и акций.

Вопрос озеленения и содержания насаждений депутаты и представители администрации обсудили на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству в Тюменской городской думе, с докладом выступил замглавы города Александр Ильин.

Председатель комиссии Дмитрий Антипов напомнил, что в городах с населением от 250 тысяч до миллиона жителей должно приходиться не менее 16 кв. м озелененной территории на человека. В Тюмени на человека приходится свыше 23 кв. м, а к 2040 году согласно Стратегии озеленения муниципалитета эта цифра должна вырасти до 37 кв. м. Высадка 28 248 зеленых насаждений в прошлом году соответствует этим планам.

Депутаты традиционно проявили большую активность в обсуждении вопроса. Так, Александр Жуков поинтересовался, как застройщики участвуют в этой работе, Владимир Сбитнев уточнил, могут ли жители влиять на высадку насаждений. Ильин отметил, что большинство строительных компаний уделяют вопросам озеленения пристальное внимание, а горожане с инициативами по посадке деревьев могут обратиться в управляющие компании.

Александр Григорьев посоветовал своевременно удалять поросль вокруг ухоженных деревьев и в пример привел парк Константина Лагунова, где все хорошо, но сухостой портит общую картину. Дмитрий Осипов заострил внимание на Стратегии озеленения города — она в свободном доступе на сайте администрации города, ознакомиться с нею может любой желающий. Дмитрий Елагин убедился, что деревьев в городе высаживают больше, чем сносят.

Что касается вопросов о тополях и ухода за ними, то из ученых в области ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры, геоэкологии и природопользования, представителей Общественной палаты города и региона, застройщиков, администрации Тюмени и МКУ "ЛесПаркХоз" сформирован экспертный совет, он займется усовершенствованием правовых актов и выработкой рекомендаций по озеленению. Депутатов уже пригласили на его выездное заседание.