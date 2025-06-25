Более 19 млн рублей в Тюмени направили на реализацию инициатив горожан в 2024 году

Жители Тюмени год от года проявляют все большую активность по реализации социально значимых и других проектов в городе, одним из эффектных инструментов воплощения их идей является программа инициативного бюджетирования, об этом на заседании городской думы и после него говорили глава города Максим Афанасьев и председатель гордумы Светлана Иванова.

Выступая перед депутатами с отчетом, глава отметил, что практика инициативного бюджетирования является одним из ярких примеров активности тюменцев — они с большим энтузиазмом включаются в обсуждение идей по улучшению качества жизни в городе, разрабатывают программы, частично финансируют и контролируют исполнение.

На заседании депутаты приняли ряд изменений в "Положение об инициативных проектах". Со следующего года участниками инициативной группы смогут быть люди старше 18 лет (до этого проекты могли предлагать участники от 16 лет), проекты будут обязательно рассматриваться на собраниях граждан, а ранее авторы могли провести опрос жителей, собрание или сбор подписей. По мнению депутатов, нововведения не критичны и не отразятся существенно на самой программе.

Светлана Иванова после заседания заострила внимание на цифрах. В 2024 году на инициативное бюджетирование выделялось более 19 млн рублей, горожане предлагали 42 проекта, комиссия отобрала из них 33, затем посредством голосования, в котором поучаствовали 52 тысячи горожан, были выбраны самые достойные, в том числе 9 событийных, 2 патриотической направленности и один проект благоустройства. Интерес горожан к такому формату взаимодействия с властью растет, инициатив становится больше — администрация и депутаты намерены и дальше поддерживать такое сотрудничество и вовлечение активных людей в жизнь города.

"Мы намерены продолжать данную работу. При формировании бюджета будем отсматривать статью по финансированию этой программы. Важно, чтобы наши жители были в подобные процессы вовлечены, сохранялась позитивная динамика и по количеству заявок, и по количеству участников голосования", - подчеркнула Светлана Иванова.