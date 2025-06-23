Фестиваль органной музыки почти три месяца продлится в Тобольске

17:15 23 июня 2025
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Шестой фестиваль "Органная музыка в древней столице Сибири" пройдет с 29 июня по 21 сентября, в 18 запланированных концертах перед публикой выступят музыкантов из Москвы, Новосибирска, Томска, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска.

Орган будет звучать соло, в дуэтах с вокалистами и с разными инструментами. Впервые тоболяки услышат органисток Елизавету Бородаеву и Анну Ветлугину, Дмитрия Бородаева (гитара), Антона Гринвича (саксофон).

Все концерты будут проходить в Римско-католическом храме Пресвятой Троицы. Органист Гайк Оганисян считает, что храмовая атмосфера создает пространство, где музыка обретает новые грани. Старинные стены способны великолепно отражать звук, создавая неповторимое звучание, которое трудно воспроизвести в современных залах.

В 2025 году фестиваль состоится при поддержке благотворительного фонда "Искусство добра".

Теги: концерты , Тобольск , фестивали
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