Фестиваль органной музыки почти три месяца продлится в Тобольске

Шестой фестиваль "Органная музыка в древней столице Сибири" пройдет с 29 июня по 21 сентября, в 18 запланированных концертах перед публикой выступят музыкантов из Москвы, Новосибирска, Томска, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска.

Орган будет звучать соло, в дуэтах с вокалистами и с разными инструментами. Впервые тоболяки услышат органисток Елизавету Бородаеву и Анну Ветлугину, Дмитрия Бородаева (гитара), Антона Гринвича (саксофон).

Все концерты будут проходить в Римско-католическом храме Пресвятой Троицы. Органист Гайк Оганисян считает, что храмовая атмосфера создает пространство, где музыка обретает новые грани. Старинные стены способны великолепно отражать звук, создавая неповторимое звучание, которое трудно воспроизвести в современных залах.

В 2025 году фестиваль состоится при поддержке благотворительного фонда "Искусство добра".