Губернатор Ямала вручил награды победителям и призерам летнего этапа экстремальных игр "Северный характер"

В Салехарде участники летнего этапа экстремальных игр "Северный характер" преодолели обновленную полосу препятствий. В Год героев на Ямале в нее вошли испытания с элементами военно-прикладных видов спорта. Событие объединило более 1200 спортсменов. Сильнейших атлетов наградил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что соревнования при поддержке Минспорта РФ стали уже всероссийскими. В этом году Ямал принимал участников из Свердловской и Тюменской областей, Республики Коми и Волновахского муниципального округа.

— Уверен, это только начало: мы набиваем руку и по организации соревнований такого масштаба, и по созданию интересных маршрутов для гонок. Видим, какой интерес игры вызывают и у ямальцев: участвуют спортсмены из отдаленных поселков Ямала, из всех районов и городов; заявляются все крупные организации округа. Люди готовятся к соревнованиям, а значит, ведут здоровый образ жизни и подают правильный пример — это самое главное, — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

В категории "Профи" атлеты выполнили 23 испытания, а для "Любителей" было подготовлено 15. Победителем группового зачета в категории "Профи" стала команда "Адреналин" из Аксарки, которая преодолела трассу за лучшее время и получила сертификат номиналом 100 тысяч рублей. Команда "Созвездие" из Салехарда завоевала серебро и получила денежный приз в размере 90 тысяч рублей. Бронзовыми призерами стали участники команды "Ямальский район" из села Яр-Сале, они забрали 80 тысяч рублей.

В личном зачете среди мужчин и женщин первое место заняли Лейсан Калентьева из Ноябрьска и Егор Веряскин из Надыма, получившие по 50 тысяч рублей. На второй ступени пьедестала оказались Ирина Соловьева из Аксарки и Виктор Чулков из Екатеринбурга; им достались призы по 40 тысяч рублей. Замыкали тройку победителей Нелли Куртямова из Салехарда и Артем Окотэтто из Аксарки с наградой по 30 тысяч рублей.

Также определили победителей и призеров в категории "Любители" как среди команд, так и в индивидуальных состязаниях для мужчин и женщин в разных возрастных группах. В общей сложности было разыграно семь комплектов наград, спортсменам вручили кубки, дипломы и медали соответствующих степеней.

Напомним, первый этап экстремального проекта "Северный характер. Зима" состоялся в апреле в Ноябрьске. Третий этап – велогонка по пересеченной местности "Северный характер. Велодрайв" запланирован на 9-10 августа в Тарко-Сале. А экстремальный забег по горам Полярного Урала "Северный характер. Трейл" пройдет 23 августа в Харпе. Заключительный этап "Северный характер. Осень" состоится 13 и 14 сентября в Новом Уренгое.