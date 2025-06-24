Глава Исетского округа ушел в отставку

Дума Исетского района рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Николая Теньковского, обязанности главы будет исполнять первый заместитель Константин Швецов, пока после конкурса на замещение должности осенью не объявит уже новый состав местной думы, сообщил губернатор Александр Моор.

Теньковский 23 года трудится на благо Тюменской области в сельском хозяйстве и на муниципальной службе, с 2015 года возглавлял район. По словам губернатора, за эти годы территория сделала заметный шаг вперёд: вырос промышленный и аграрный потенциал, реализуются инвестиционные проекты, создаются рабочие места. Газифицируются сёла, улучшается качество водо- и теплоснабжения, ремонтируются учреждения образования, здравоохранения, культуры.

"Во всех изменениях к лучшему – личный вклад Николая Владимировича. Он гиперответственен. Умеет находить общий язык с людьми, ценить, поддерживать, а в нужное время – поругать. За десять лет Николай Владимирович стал родным для Исетского района. Это заметно по эмоциям, которые сегодня испытывали депутаты. Поблагодарил Николая Владимировича за многолетнюю работу и верность делу. Уверен, его опыт еще пригодится региону", - подчеркнул Моор.