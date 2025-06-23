Правительство РФ выделило деньги на строительство тюменского кампуса

В 2025–2027 годах более 33,5 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета в ряд регионов на создание сети современных университетских кампусов в рамках нового национального проекта "Молодёжь и дети". Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, согласно документу на межуниверситетский кампус Тюмени из общей суммы приходится 15,3 млрд рублей.

В целом с 2025 по 2027 год на строительство университетских кампусов в Пермском крае, Новгородской и Тюменской областях будет направлено более 33,5 млрд рублей - заявки регионов одобрены Минобрнауки в результате конкурсного отбора, сообщил во время совещания с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

В распоряжении правительства РФ указано, что в 2025 году нашему региону на кампус планируют выделить 1,3 млрд рублей, в 2026 - 5,2 млрд и 8,8 млрд - в 2027 году.

Кампус в Тюмени возводится по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети" и должен быть сдан в эксплуатацию в 2028 году.