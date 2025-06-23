"Морфология улиц" объявила сбор историй о бабушкиных палисадниках

Стартовал приём заявок на первую лабораторию нового сезона "Морфологии улиц". Тюменцев приглашают принять участие в арт-исследовании "Палисадник памяти", посвящённом воспоминаниям о бабушках и семейной любви. Куратором лаборатории выступит исследовательница из Санкт-Петербурга Анастасия Пронина. Подать заявку можно до 27 июня включительно, после окончания опен-колла куратор отберёт 15 человек.

Лаборатория "Палисадник памяти" будет посвящена личным воспоминаниям о бабушках и продлится с 7 по 13 июля. Первым этапом станет серия онлайн-встреч с исследовательницей, на которых участники подготовят короткие эссе о своих бабушках и составят список растений, которые ассоциируются с ними. Затем пройдут офлайн-встречи, где тюменцы создадут арт-объект из цветов и растений. Финалом станет установка живого памятника заботе и безграничной любви в городской среде.

"Память — тоже материал для строительства будущего. Это основа любого мировоззрения, фундамент, на котором мы строим свою жизнь. У воспоминаний есть свои запахи, цвета и звуки. Мне захотелось собрать воспоминания о наших бабушках и создать им памятник — они его точно заслужили", — уверена Пронина.

Присоединиться к лаборатории может любой желающий, вне зависимости от возраста и опыта. В этом году все пять арт-объектов "Морфологии улиц" создадут вместе с жителями города в творческих мастерских.

Анастасия Пронина — искусствовед, куратор и исследовательница. Специализируется на российском уличном искусстве, локальных историях и проектах паблик-арта. В своих практиках изучает город через личные воспоминания его жителей. Лауреат премии "Петербург будущего" (2020), номинант премии им. Сергея Курёхина (2021).

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени с 2017 года. Благодаря ему на зданиях города появилось более 140 работ от художников со всей России. Среди них "Тюмень южная" арт-группы "Фрукты", "Геометрические проекты" Андрея Люблинского, "Главное не повторяться" Владимира Абиха, мозаичное панно Светланы Растебиной. С 2023-го "Морфология улиц" стала международной, укрепив позицию Тюмени как молодого центра паблик-арта в России. Организатор "Морфологии улиц" в 2025 году — агентство MORFA AGENCY, а учредитель — департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Пресс-служба проекта паблик-арта