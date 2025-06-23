Правительство Тюменской области и "Тюмень Водоканал" заключат концессии по 16 муниципалитетам на 49 лет

Депутаты Тюменской облдумы одобрили заключение концессий для развития систем водоснабжения и водоотведения в 16 муниципалитетах региона, они будут заключены до конца этого года со сроком реализации 49 лет, на модернизацию и строительство более 500 коммунальных объектов, 165 км сетей водоснабжения, 109 км сетей водоотведения за все время планируется израсходовать 54,09 млрд рублей, в том числе 36,25 млрд из бюджетов муниципальных округов.

Частную концессионную инициативу о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в ряде районов Тюменской области подала компания ООО "Тюмень Водоканал". Закон "Об участии Тюменской области в концессионных соглашениях в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения отдельных муниципальных образований" приняли на заседании обллдумы.

Павел Перевалов, замгубернатора Тюменской области:

Средства в первую очередь будут направляться на строительство необходимых объектов, которые пока не существуют. Они будут направляться в виде капитального гранта. Предусмотрена и плата концедента, которая в рамках общей финансово-экономической модели пойдёт на обеспечение эксплуатации и модернизации существующих объектов. Была проведена огромная работа по инвентаризации всего имущества, которое есть в муниципальных образованиях, определению перечня работ, которые мы будем выполнять, чтобы у людей было достойное качество оказания коммунальных услуг.

Положительный опыт реализации концессионных соглашений с "Тюмень Водоканалом" в регионе есть - наглядные примеры в Тюмени, Тюменском и Исетском районах. В целом в Тюменской области реализуются 23 концессионных соглашения, они позволили привлечь к модернизации объектов ЖКХ более 47,5 млрд рублей. Благодаря этому растет качество коммунальных услуг в 13 муниципалитетах, где проживает более 1,2 млн человек.