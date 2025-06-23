В Тюмени в День молодежи разыграют телевизор среди тех, кто пройдет чек-ап здоровья

28 июня на Цветном бульваре у фонтана пройдет фестиваль "Здоровый город", среди участников, прошедших чек-лист здоровья, разыграют телевизор, сообщили в региональном депздраве.

Пройти обследования и проверить свое здоровье можно с 13:00, в программе - анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, измерение артериального давления, арт-терапия от психолога регионального Центра общественного здоровья, аниматоры для детей, концерт, викторина по вопросам здорового образа жизни с призами, бесплатные кислородные коктейли, консультирование психиатра-нарколога Областного наркологического диспансера и зарядки от профессиональных тренеров.