В Тюмени в День молодежи разыграют телевизор среди тех, кто пройдет чек-ап здоровья

28 июня на Цветном бульваре у фонтана пройдет фестиваль "Здоровый город", среди участников, прошедших чек-лист здоровья, разыграют телевизор, сообщили в региональном депздраве.
Пройти обследования и проверить свое здоровье можно с 13:00, в программе - анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, измерение артериального давления, арт-терапия от психолога регионального Центра общественного здоровья, аниматоры для детей, концерт, викторина по вопросам здорового образа жизни с призами, бесплатные кислородные коктейли, консультирование психиатра-нарколога Областного наркологического диспансера и зарядки от профессиональных тренеров.
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