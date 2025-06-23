За сломавшуюся под детьми горку предпринимателя в Тюмени оштрафовали на 90 тыс рублей

В январе 2025 года на площади 400-летия Тюмени на большой двухскатной горке у драмтеатра под детьми обрушилась посадочная площадка, виновным в происшествии суд признал установившего аттракцион предпринимателя и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, оштрафовал его на 90 тысяч рублей.
Инцидент произошел вечером 11 января, как пишет прокуратура - обрушение конструкций стартовой площадки произошло из-за превышения допустимой нагрузки. Находившиеся на ней люди упали с двухметровой высоты, травмированы были трое малолетних детей, им подсудимый выплатил 55 тысяч рублей.
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