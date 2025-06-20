В Тюменском районе успешно провели антитеррористические учения

Задачи, поставленные на антитеррористических учениях в Тюменском районе, выполнены в полном объеме, заявили в РУФСБ России по Тюменской области.

Учения в в пределах рабочих поселков Винзили и Богандинский на на прилегающих к ним территориях с практическим развертыванием сил и средств проходили 19 и 20 июня. В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.

Учения проведены для отработки практических навыков по пресечению условного теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами.По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. "Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Фото оперативного штаба в Тюменской области.