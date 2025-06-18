Театральный фестиваль начнется в Тобольске в эту субботу

Фото - https://tobteatr.kto72.ru

Фестиваль "Театр Наций FEST" с 21 по 29 июня сделает Тобольск центром культурной жизни региона и подарит всем возможность прикоснуться к театральным постановкам, концертам, творческим встречам и образовательным программам от ведущих мастеров сцены.

"Фестиваль не просто привозит в наш город высокое искусство — он объединяет традиции и современность, открывает новые имена и дарит яркие эмоции. Организаторы — компания "Сибур", которая уже 10 лет поддерживает проект в рамках программы "Формула хороших дел". Такие инициативы делают жизнь в Тобольске насыщеннее и интереснее!" - отметил глава города Петр Вагин и пригласил всех горожан и жителей региона вместе наслаждаться искусством.

Подробности на сайте Тобольского драмтеатра.