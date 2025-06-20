Сбер и ЭНКО.Корпорация договорились о стратегическом сотрудничестве

Сбер и ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ в ходе XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, предусматривающее развитие устойчивого и взаимовыгодного сотрудничества в сферах цифровизации, совместных инвестиционных продуктов и выхода на международные рынки.

Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду ключевых направлений, включая разработку синтетических кобрендинговых долговых инструментов, создание глубоко субординированных инвестиционных решений для сделок M&A, а также выход на зарубежные рынки с акцентом на комплементарные активы и каналы дистрибуции.

Стороны придают приоритетное значение цифровой трансформации. В рамках партнерства планируется интеграция технологических решений группы Сбер в корпоративный стек ЭНКО.КОРПОРАЦИИ: это включает SaaS-продукты (CRM, ERP, аналитические платформы), облачные сервисы компании-партнёра Cloud.ru, а также разработку и запуск цифровой финансово-инвестиционной платформы нового поколения — MAS (multi-agent system).

Стороны подтвердили намерение совместной реализации концепции цифрового банкинга, включая диверсификацию продуктовой линейки и формирование единой маркетинговой стратегии с участием аккредитованных партнеров.

Елены Низамова, генеральный директор ЭНКО: