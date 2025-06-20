Третьим, кто сдал два предмета на сто баллов, стал выпускник медкласса Боровской школы

Выпускник медицинского класса Боровской школы Дмитрий Затолокин сдал на максимальный балл экзамены по химии и биологии, он стал третьим 200-балльником, до него отличились девушки из школы №17 и физматшколы.
Стали известны результаты ЕГЭ по географии и биологии - два стобалльных результата получили выпускники школы № 17 Тобольска и Боровской школы Тюменского района.
"Целеустремленность и увлеченность будущей профессией помогают достигать успеха. Юноша мечтает стать хирургом. Поздравляю наставников и родителей! Желаю ребятам успешного поступления и новых достижений!" - написал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
На сегодня в Тюменской области 43 стобалльника и три двухсотбалльника.
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