Третьим, кто сдал два предмета на сто баллов, стал выпускник медкласса Боровской школы

12:51 20 июня 2025
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Выпускник медицинского класса Боровской школы Дмитрий Затолокин сдал на максимальный балл экзамены по химии и биологии, он стал третьим 200-балльником, до него отличились девушки из школы №17 и физматшколы.

Стали известны результаты ЕГЭ по географии и биологии - два стобалльных результата получили выпускники школы № 17 Тобольска и Боровской школы Тюменского района.

"Целеустремленность и увлеченность будущей профессией помогают достигать успеха. Юноша мечтает стать хирургом. Поздравляю наставников и родителей! Желаю ребятам успешного поступления и новых достижений!" - написал губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

На сегодня в Тюменской области 43 стобалльника и три двухсотбалльника.

Теги: Александр Моор , выпускники , ЕГЭ
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