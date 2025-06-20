На Ямале запустят новые образовательные программы по БПЛА и создадут старшие классы агротехнологической направленности

В ходе Петербургского международного экономического форума правительство Ямала заключило соглашение о сотрудничестве с "Радар ммс". Научно-производственное предприятие является одним из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

Совместная работа позволит запустить дополнительные образовательные программы по направлению "Беспилотные авиационные системы". Набор на обучение начнется осенью на базе образовательного парка "Лаборатория" в Новом Уренгое, открытие которого запланировано на сентябрь.

— Беспилотные технологии — это не просто тренд, а новая реальность современного образования. На Ямале мы создаем все условия, чтобы школьники и студенты осваивали перспективные профессии будущего уже сегодня. Сотрудничество с лидерами отрасли, такими как "Радар ммс", открывает перед нашими ребятами уникальные возможности – от изучения основ БПЛА до практического применения этих знаний в ключевых отраслях экономики региона. Это инвестиция в компетенции нового поколения, которые будут востребованы в цифровую эпоху, — прокомментировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В свою очередь, первый заместитель главы региона Ирина Новоселова, которая провела рабочую встречу с исполнительным директором АО "Радар ммс" Иваном Анцевым, отметила, что сотрудничество станет стратегически важным шагом для развития системы образования на Ямале. Школьники и студенты не просто получат знания о беспилотных технологиях, а будут готовы работать в востребованных профессиях будущего, создавая кадровый резерв для ключевых отраслей экономики субъекта. Предприятие примет непосредственное участие в подготовке профильных специалистов. В рамках профессионального модуля соглашения начнется обучение обслуживанию БАС.

Кроме того, на полях ПМЭФ было достигнуто соглашение с Высшей школой экономики, которое позволит повысить качество общего и профессионального образования на Ямале. А студенты ВШЭ смогут стажироваться в округе и получить практические навыки, которые откроют им карьерные возможности еще до окончания вуза.

Также благодаря партнерству со Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова в ЯНАО появятся старшие классы агротехнологической направленности. Ученые разработают методические рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур в условиях Арктики, а школьники смогут вместе с учеными провести научное исследование в области растениеводства на Крайнем Севере.

— Развитие образования, включая доступ ямальских детей к лучшим вузам и научным институтам страны – наш ключевой приоритет. Соглашения открывают новые возможности для школьников и педагогов. Мы создаем условия, при которых каждый талантливый ребенок Ямала может реализовать свой потенциал, а педагоги – перенимать опыт ведущих университетов России. Это инвестиции в будущее нашего региона, где образование становится реальным социальным лифтом, — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО