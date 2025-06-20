Более 20 мигрантов-нелегалов задержаны на тюменском кладбище

Полиция выявила 22 мигрантов-нелегалов, занимавшихся благоустройством могил на кладбище в Тюмени, профилактический рейд в указанном месте проведен при силовой поддержке Росгвардии.

В ходе рейда выявлено 22 административных правонарушения - 13 иностранцев привлечены к ответственности за несвоевременную постановку на миграционный учёт, на 5 пятерых составлены административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля, 3 за отсутствие правоустанавливающих документов получили постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Ещё один гражданин привлечён к ответственности за повторное нарушение миграционного законодательства.

Сейчас полицейские проводят проверочные мероприятия в отношении работодателя на предмет незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности, сообщили в МВД Медиа.