Более 20 мигрантов-нелегалов задержаны на тюменском кладбище

Полиция выявила 22 мигрантов-нелегалов, занимавшихся благоустройством могил на кладбище в Тюмени, профилактический рейд в указанном месте проведен при силовой поддержке Росгвардии.
В ходе рейда выявлено 22 административных правонарушения - 13 иностранцев привлечены к ответственности за несвоевременную постановку на миграционный учёт, на 5 пятерых составлены административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля, 3 за отсутствие правоустанавливающих документов получили постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Ещё один гражданин привлечён к ответственности за повторное нарушение миграционного законодательства.
Сейчас полицейские проводят проверочные мероприятия в отношении работодателя на предмет незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности, сообщили в МВД Медиа.
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