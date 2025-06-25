Население Тюмени за год выросло на 11 тысяч человек

Население Тюмени постоянно увеличивается - за прошлый год, по официальным данным, численность увеличилась на 11 тысяч и на начало 2025 года превысила 872 тысячи человек, сообщил глава города Максим Афанасьев на заседании гордумы.

"Наша задача - создать в городе все необходимые условия для полноценного развития подрастающего поколения. Об эффективности принимаемых мер говорит такой важный демографический показатель, как рождаемость. В 2024 году количество новорожденных увеличилось на 596 человек. И всего в Тюмени появилось на свет 10 022 ребенка. Прирост населения, в том числе и за счет миграции, составил порядка 11 тысяч человек. Общая численность жителей Тюмени, по данным Росстата, на начало нынешнего года превысила 872 тысячи человек. Такая динамика, с одной стороны, говорит о привлекательности нашего города, комфортного для проживания, с другой стороны, обязывает нас создавать соответствующие условия для активного растущего населения", - отметил Афанасьев.