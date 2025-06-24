Семь выпускников Тюменской области сдали информатику на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по информатике и иностранным языкам, первый предмет на 100 баллов сдали 7 выпускников, по второму таких результатов нет, но в целом показатели в сравнении с прошлыми годами выше, сообщил губернатор Александр Моор.

"По информатике в этом году сразу семь выпускников набрали 100 баллов. Среди них – ребята из гимназии № 16, школ № 30 и № 48, лицея ТИУ, гимназии ТюмГУ и Президентского кадетского училища. По иностранным языкам максимальных баллов в этом году нет, но есть другая важная тенденция – растёт число высокобалльников. От 81 до 100 баллов получили сразу 168 выпускников. Это значит, что уровень подготовки становится всё выше", - отметил Моор.

Ранее губернатор сообщал, что у выпускников тюменских школ 17 стобалльных результатов по химии, 5 - по литературе, 1- по истории, 9 - по математике, 5 - по русскому языку, 6 - по физике, 2 - по результатам сдачи ЕГЭ по географии и биологии.