День Молодежи станет ярким праздником на Цветном бульваре в Тюмени

"Знай, люби, гордись, приумножай" — девиз предстоящего Дня молодёжи, праздничные события в субботу, 28 июня, развернутся на нескольких площадках Тюмени. Торжественное открытие программы - в 14:00 на Цветном бульваре.

Тюмень

13:00 — съемки ролика "Что для тебя молодость?" начнутся у фонтана "Времена года". В честь праздника героем ролика сможет стать любой желающий.

13:00 — пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени с акцентом на стрит-арт и работы участников проекта "Морфология улиц" начнется от "Башни" (Орджоникидзе, 56/2).

15:00 — встреча с призером Олимпийских игр Ильей Авербухом в Тюменском технопарке, на которой хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу проведет лекцию "Находить и создавать смыслы: как‎ раскрыть свой внутренний потенциал". Все желающие смогут задать вопросы. Требуется регистрация.

16:00 — фестиваль Движения Первых начнется на площадке у молодежной резиденции "Башня". Участников ждут мастер-классы - экологические, по рисованию нефтью и уличным танцам. Также они смогут посетить площадку "Письмо Герою" и сыграть в настольные игры.

19:00 — группа Fresh Band на Цветном бульваре у "Улетной точки" начнет концерт, на котором споет известные произведения в новом исполнении.

Присоединится к всероссийскому празднованию Дня молодёжи и Ялуторовск. Здесь в 13:00 откроются площадки на Зеленом бульваре. Больше информации о событиях 28 июня - на сайте деньмолодёжи2025.рф.