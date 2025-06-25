Кому нужен личный бренд?

15:24 25 июня 2025
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Как оказалось, многим, в том числе и членам Тюменского областного профсоюза работников госучреждений.


"Формирование и развитие имиджа и репутации является базовой задачей не только политиков и бизнесменов, но и общественников. Развивая наше общество, город и регион, важно выстраивать доверительные отношения, продуктивные коммуникации, эффективное партнерство", – пояснила Светлана Крюкова, начальник информационно-аналитического отдела Тюменской городской думы.


Ирина Быковская, руководитель Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, отметила: "Порядка 50 профсоюзных лидеров с большим интересом слушали мастер-класс, задавали уточняющие вопросы, конспектировали информацию. Значит, тема для них является актуальной и востребованной".

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