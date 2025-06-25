Около 130 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в выборе проектов благоустройства городских пространств

17:14 25 июня 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Почти 130 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за объекты благоустройства в регионе - таковы итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства в нашем регионе.

Жители городов выбирали наиболее понравившиеся дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Лидеры голосования в Тюмени:

➖Сквер "Депутатов" (1 вариант дизайн-проекта) — 28 023 голоса;

➖Площадь Борцов Революции (1 вариант дизайн-проекта) — 25 859 голосов;

➖Аллея Молодоженов (1 вариант дизайн-проекта) — 27 458 голосов.

Тобольск:

➖Менделеев-парк (1 вариант дизайн-проекта) — 15 483 голоса.

Ишим:

➖Общественная территория у дома № 62 по ул. К. Маркса (дизайн-проект №1) — 3 844 голоса.

Победившие проекты будут реализованы в 2026 году за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2025