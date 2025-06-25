Около 130 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в выборе проектов благоустройства городских пространств

Почти 130 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за объекты благоустройства в регионе - таковы итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства в нашем регионе.
Жители городов выбирали наиболее понравившиеся дизайн-проекты благоустройства общественных территорий в Тюмени, Тобольске и Ишиме.
Лидеры голосования в Тюмени:
➖Сквер "Депутатов" (1 вариант дизайн-проекта) — 28 023 голоса;
➖Площадь Борцов Революции (1 вариант дизайн-проекта) — 25 859 голосов;
➖Аллея Молодоженов (1 вариант дизайн-проекта) — 27 458 голосов.
Тобольск:
➖Менделеев-парк (1 вариант дизайн-проекта) — 15 483 голоса.
Ишим:
➖Общественная территория у дома № 62 по ул. К. Маркса (дизайн-проект №1) — 3 844 голоса.
Победившие проекты будут реализованы в 2026 году за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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