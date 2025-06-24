Тюменская гордума признала эффективной работу главы и администрации города в 2024 году

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Депутаты Тюменской гордумы положительно оценили первый год работы Максима Афанасьева на посту главы муниципалитета, подчеркнув динамическое развитие города, эффективную реализацию муниципальных программ и особое внимание городских властей к исполнению наказов горожан.

Отчет главы города Тюмени о результатах деятельности и деятельности администрации города Тюмени, в том числе о решении вопросов, поставленных Тюменской городской думой, за 2024 год, депутаты заслушали на очередном заседании думы. Оперируя различными цифрами, фактами и примерами достигнутых результатов, Афанасьев сообщил, что темпы развития города за минувший год сохранились на высоком уровне, работе властей по-прежнему была ориентирована на повышение качества жизни тюменцев, укрепление и развитие экономики и социальной сферы города и региона, всестороннюю помощь и поддержку участников специальной военной операции и их семей, активизацию спортивной жизни и патриотического воспитания детей и молодежи. Новым направлением работы властей стала разработка совместного с тюменским бизнес-сообществом и жителями мастер-плана города, включающего проекты по краеведению, истории, патриотизму, гастрономии, цифровой трансформации и туризму.

Депутаты смогли задать уточняющие вопросы и высказать пожелания на будущее. Они касались благоустройства пришкольных территорий, озеленения города, снижения визуального шума и брендирования города, модернизации набережной, дальнейшей работы с кикшеринговыми компаниями по безопасной эксплуатации самокатов и так далее. Многие отмечали, что за минувший год удалось решить важные для горожан вопросы из списка наказов избирателей.

В целом народные избранники позитивно оценили работу главы и администрации города, отметив эффективность взаимодействия с населением и депутатами, конструктивный подход к решению городских проблем.

Председатель гордумы Светлана Иванова в беседе с журналистами отметила ключевые аспекты, которые отражают развитие города. Так, за 2024 год население выросло на 11 тысяч — до 872 тысяч жителей. Безработица снизилась до 0,18%, зарплата выросла на 9,3%. Потребительский рынок уверенно показывает рост - оборот рынка составил 436,3 млрд рублей. В городе 55 тысяч предпринимателей и 85 тысяч самозанятых, их число также увеличилось, администрация очень многое делает для поддержки бизнеса. Масштабная работа проведена по модернизации городской среды: благоустроено 58 дворов и 15 общественных пространств, включая парки и скверы, существенно обновлены сети водо- и теплоснабжения. Для улучшения работы общественного транспорта закуплено 225 новых автобусов.

"Мы наблюдаем динамичное развитие в Тюмени, город сохраняет свою привлекательность - к нам переезжают из других регионов и стран. Много делается для развития городской среды и повышения комфорта и качества жизни. Все это говорит об эффективном управлении - в этом, конечно, заслуга команды главы города и всех властей, в том числе региона. Депутатский корпус положительно оценил работу исполнительной власти за 2024 год", - резюмировала Светлана Иванова.