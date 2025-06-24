Более 63 млн рублей выплатила тюменская компания своим сотрудникам после вмешательства прокуратуры

16:15 24 июня 2025
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После вмешательства прокуратуры Тюменской области компания "СтальМост" погасила задолженность по заработной плате на сумму более 63 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка по публикации в средствах массовой информации о невыплате заработной платы работникам акционерного общества "СтальМост"показала, что организация задержала зарплату за апрель этого года. В адрес руководства общества внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, по постановлению прокуратуры исполнительный директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). 

В результате вмешательства надзорного ведомства права 1137 работников восстановлены, задолженность по зарплате в размере более 63 млн рублей погашена.

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