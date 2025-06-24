Более 63 млн рублей выплатила тюменская компания своим сотрудникам после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры Тюменской области компания "СтальМост" погасила задолженность по заработной плате на сумму более 63 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка по публикации в средствах массовой информации о невыплате заработной платы работникам акционерного общества "СтальМост"показала, что организация задержала зарплату за апрель этого года. В адрес руководства общества внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, по постановлению прокуратуры исполнительный директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).
В результате вмешательства надзорного ведомства права 1137 работников восстановлены, задолженность по зарплате в размере более 63 млн рублей погашена.
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