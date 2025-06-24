Слет успешных предпринимателей начал сбор заявок на участие

В Тюмени стартовала регистрация на один из крупнейших форумов страны для предпринимателей СУП, который состоится с 20 по 22 августа 2025 года в ДК "Нефтяник". Это событие соберет более 2 000 участников со всей России и зарубежья и обещает стать важным этапом в развитии предпринимательского сообщества.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума обозначил: "Ориентир для национальной модели – чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик".

О методиках и условиях ведения бизнеса, модели развития экосистемы предпринимательства, профессиональных бизнес-стандартах и национальных ориентирах, непрерывном предпринимательском образовании и его влиянии на экономику нашей страны пойдёт речь на 13-м слёте успешных предпринимателей в Тюмени. Ключевой темой форума является "Мышление предпринимателя".

Основатель СУПа Эдуард Омаров:

Большое внимание уделим вопросам предпринимательского образования, наставничества и использования новых технологий в бизнесе. Сейчас находимся в стадии финальных договоренностей с федеральными ведомствами и экспертами. С командой отшлифовываем архитектуру программы так, чтобы каждый участник форума смог получить максимум пользы.

Форум предпринимателей, по мнению Омарова, актуален для собственников бизнеса, топ-менеджеров, стартаперов, блогеров, маркетологов, фрилансеров и всех, кто заинтересован в личностном, финансовом и бизнес-росте. Традиционно событие посетят предприниматели из разных регионов России и гости из других стран.

Подробности о форуме здесь и в соцсетях СУПа.