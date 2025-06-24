Жители УрФО рассказали, что разрешают детям покупать в интернете

В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, показывает исследование ВТБ. Согласно его результатам, родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети.

Около трети жителей регионов УрФО считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет. В целом большинство (76%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат. При этом именно в Уральском федеральном округе больше, чем в других регионах России, родители хотят контролировать покупки детей, разрешают их только с согласия взрослых.

Половина участников исследования уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам. Еще около четверти согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 8% респондентов считают, что банковские карты – только для совершеннолетних.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие россияне: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными. Реже всего такие инциденты случались в регионах Уральского федерального округа. Здесь больше, чем в других субъектах страны – около трети родителей отметили, что у детей технически нет возможности покупать без разрешения взрослых. В Южном федеральном округе больше семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки.

Около 60% россиян считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. При этом на Дальнем Востоке реже других готовы разрешать покупки книг, а на Урале — оплачивать подписки на образовательные сервисы. Около 40% всех опрошенных допускают онлайн-покупки детьми одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый – траты на внутриигровые покупки, а всего 5% родителей разрешают донаты блогерам.

Наиболее популярные способы проверки детский трат — родительский контроль в банковских приложениях (60%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Почти половина россиян также устанавливает лимиты и запреты на покупки. В Сибирском федеральном округе чаще других отмечают, что не используют ограничений и полностью доверяют детям.

Большинство россиян (75%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 5% считают, что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.