Многодетным семьям Тюмени впервые вручат знаки за сохранение и укрепление семейных традиций

В Год семьи депутаты Тюменской городской думы учредили знак "За сохранение и укрепление семейных ценностей", первыми в городе этой наградой будут отмечены многодетные семьи Бурдеиных и Степановых, в которых по пять детей, и семью Сергеевых с семью детьми.

Согласно положению о награде, почетного знака за сохранение и укрепление семейных ценностей, за заслуги в воспитании детей, создание условий для сохранения традиционных семейных ценностей удостаиваются полные семьи, в которых пять и более детей, супруги должны находиться в браке не менее 15 лет и 10 последних лет жить в Тюмени. Представляя кандидатов на награждение, депутаты отметили, что мамы и папы являются достойным примером своим детям, и единогласно поддержали предложение.

"Семья для каждого человека играет в жизни важную роль. Чем больше крепких семей, тем успешнее наша страна и сильнее. Уверена, что семьи, которые единогласно утверждены к поощрению, будут прекрасным примером для всех нас, в том числе для молодежи. Ну а мы, депутаты Тюменской городской думы, будем продолжать поддерживать институт брака и, конечно же, сохранение семейных ценностей", - прокомментировала решение депутатов председатель думы Светлана Иванова.

Также на заседании гордумы решено поощрить нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" Андрея Табанакова - известного архитектора и проектировщика Тюмени, который своими идеями и проектами преображает и делает функциональным город. В Книгу Почета города Тюмени внесены коллектив АО "Мостострой-11" за особый вклад в развитие строительства города и коллектив "ГМС Нефтемаш" за весомый вклад в развитие машиностроения города. Депутаты Дмитрий Осипов и Георгий Муратов в своих выступлениях напомнили коллегам о значимых достижениях этих коллективов не только в пределах Тюмени, но и других регионах России.