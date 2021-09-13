В Тюменской области с 14 по 16 сентября пройдет Нефтегазовый форум

Тюменский нефтегазовый форум в этом году пройдет с 14 по 16 сентября, его планируют посетить около 300 компаний, а на участие в офлайн- и онлайн-форматах зарегистрировались, судя по статистике официального сайта, уже около 5500 человек.

“В этом году мы приросли и количеством участников выставки, и количеством участников деловых мероприятий. Порядка 300 компаний приезжают с различного масштаба делегациями. В рамках трёх дней форума будет проведено около тридцати мероприятий, которые объединят экспертов отрасли по тем или иным вопросам”, - рассказал журналистам накануне старта форума замгубернатора Андрей Пантелеев.

Первый день, 14 сентября, будет для компаний-участников будет носить в основном прикладной характер. “Наш форум выделяется из всех остальных, потому что у нас целый набор специализированных мероприятий, которые посвящены взаимодействию заказчиков-недропользователей с различного рода поставщиками оборудования, услуг, стартапов, которые хотят презентовать свои технологии. Этот три варианта мероприятий: день поставщика, закупочная сессия и технологический день. Им и посвящен первый день форума. Это самый быстрый, понятный и эффективный способ выстроить коммуникацию и в дальнейшем после этих мероприятий, воспользовавшись другой инфраструктурой форума, перейти в зону b2b-контактов и там выстраивать отношения с заказчиками, получить новые заказы”, - рассказал директор дпартамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Центральным днем форума станет 15 сентября. Он начнется деловым завтраком с обсуждением перспектив низкоуглеродного развития российской экономики. Во второй половине дня пройдет главная панельная сессия, ключевой темой которой станет новая промышленная политика в РФ и технологические решения.

Основные события и сессии будут транслироваться в онлайне на сайте форума. Новшеством этого года станет лекторий, который будет работать все три дня в выставочной паильоне у Тюменского технопарка. послушать короткие лекции там смогут все желающие, как и посетить саму вставку. “Возможность посетить лектории - это еще один инструмент, который делает форум более открытым и доступным для любого желающего окунуться в эту повестку”, - отметил Пантелеев.

Подробности программы форума, список участников и онлайн-трансляции можно смотреть здесь.