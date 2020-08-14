Крупнейшие нефтегазовые компании выступят партнерами Тюменского нефтегазового форума

"Газпром нефть", НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Роснефть (ООО "Уватнефтегаз"), Сургутнефтегаз, группа компаний Socar, "Газпром" ("Газпром недра") станут партнерами TNF-2020. Столь внушительный состав представителей и топ-менеджеров делегаций нефтегазовых компаний ожидается на форуме впервые, сообщает оргкомитет. Подтвердили свое участие и традиционные партнеры, такие как Тюменский индустриальный университет, технологическая компания Schlumberger, Backer Huges.

XI Тюменский нефтегазовый форум состоится с 22 по 24 сентября при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ и Правительства Тюменской области.

В этом году Форум будет посвящен 60-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Впервые TNF пройдет в комбинированном онлайн- и офлайн-формате. Офлайн-мероприятия: пленарные сессии, круглые столы, мастер-классы, а также Технологические дни традиционно пройдут на базе Тюменского технопарка. Одновременно будет запущена масштабная онлайн-платформа, что позволит в значительной степени расширить аудиторию форума.

Главная тема Форума в 2020 году – "Будущее сегодня: новые возможности индустрии". Модератором пленарной сессии выступит заместитель генерального директора ВГТРК "Россия", президент Ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев. Из официальных лиц предварительно подтвердили свое участие в TNF 2020 министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый вице-президент ПАО "Лукойл" Азат Шамсуаров.

С учетом виртуальной аудитории, по предварительным оценкам, TNF-2020 соберет более 40 тысяч участников на 35 различных площадках, а очное участие подтвердили более 600 человек из 34 субъектов России.

В рамках форума пройдут Технологические дни нефтегазовых компаний, на которые подано более 300 заявок. Организаторами выступают компании "Газпром нефть", НОВАТЭК, Сургутнефтегаз, Татнефть. На данный момент 40 проектов из общего объема поступивших заявок получили положительное заключение от экспертов нефтегазовых компаний – организаторов Технологических дней и будут презентованы на мероприятии. Всего к защите готовятся порядка 80 проектов.

Выставка инноваций TNF 2020 на 40% увеличилась по сравнению с прошлым годом - выставочный павильон займет 1400 кв. метров и, таким образом, общая площадь выставки увеличится до 2400 кв. метров. На данный момент заявлено более 40 экспонентов, свои стенды представят резиденты компаний "Сколково", ЛУКОЙЛа, ТИУ, группы компаний Socar и других компаний.

Пресс-служба Тюменского нефтегазового форума