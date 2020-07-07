На Тюменском нефтегазовом форуме выступят резиденты Сколково

Фото: пресс-служба Тюменского нефтегазового форума

В 2020 году выставка инноваций в рамках Тюменского нефтегазового форума будет сопровождаться отдельной деловой программой, которая позволит экспонентам использовать новые интерактивные возможности для презентации. В выставке примут участие проекты Фонда "Сколково", а резиденты выступят с докладами по инновационным разработкам на технологических днях для компаний-операторов ТЭК.

Выставка инновационных технологий в области ТЭК в рамках XI Тюменского нефтегазового форума пройдет 22–24 сентября на базе Тюменского технопарка. Площадь выставки составит около 2 тысяч кв. метров, включая уличную экспозицию. На территории, прилегающей к Технопарку, организаторы возведут отдельный выставочный шатер, который станет отправной точкой деловой программы Форума. В этом году оргкомитет TNF принял решение свести все интерактивные решения экспонентов в единую деловую программу — выставка инноваций пройдет в phygital-формате, то есть офлайн-часть будет дополнена онлайн-выставкой.

Участие в выставке инноваций будет интересно компаниям, желающим найти новых партнеров и клиентов в нефтегазовой отрасли, презентовать свои проекты и уникальные технологии потенциальным заказчикам, расширить рынки сбыта. Традиционно в выставке принимают участие как крупные нефтегазовые компании, так и технологические стартапы.