ТНФ-2019 станет рекордным по количеству участников

В Тюмени начал свою работу Х нефтегазовый форум - ТНФ-2019. В этом году официально на участие в нем зарегистрировались 3 300 человек - рекордная для форума цифра. В связи с этим организаторы постарались создать максимально комфортные условия для работы и отдыха всех гостей.

О новшествах форумных площадок журналистам рассказали исполнительный директор Тюменского технопарка Александр Сакевич, исполнительный директор Тюменского нефтегазового форума Владимир Илющенко и директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Для удобства экспонентов на площади перед технопарком смонтирован выставочный шатер площадью в тысячу квадратных метров. Самые крупные стенды организовали ведущие нефтегазовые компании России: Сургутнефтегаз, Лукойл, Роснефть в лице Уватнефтегаза, "Сибур" и ТИУ. Есть еще пул нефтесервисных компаний и тех, кто является поставщиками технологий и оборудования для лидеров отрасли. Также будут представлены компании-резиденты технопарка "Сколково". На уличной экспозиции можно ознакомиться с новинками техники для суровых северных условий.

Новый участник выставки - стенд правительсва Свердловской области, на котором бкдет представлоено 7-8 крупных машиностроительных заводов. "Область считается машиностроительным сердцем России и понятно, что это серде работает ина нефтегазовуют отрасль в том числе. Поэтому они очень логично и органично вписались здесь со своими компаниями. Думаю, чт это будет очень инетерсный стенд, где можно будет провести переговоры", - прокомментировал Владимир Илющенко.

Особая гордость организаторов - Сургутнефтегаз, Лукойл, Газпромнефть и Новатэк на форуме впервые проведут свои технологические дни. "Это очень сложный проект. Нефтегазовые компании, как правило, не проводят технологические дни вне своих стен. В этом году мы договорились, чтобы они провели такие мероприятия – это по сути научно-техническе советы, Мы, как организаторы форума, активно помогали привлекать им технологические компании, стартапы для того, чтобы они могли познакомиться с разработками", - сообщил Александр Сакевич.

После выставки представителей СМИ пригласили в здание Технопарка, где на входе расположилась зона сервисов: полезные раздаточные материалы, портфель участника, заказ такси, зона ресторана, стойка, посвященная туризму. "В этом году мы впервые присоединились к рабочей группе по организации нефтегазового форума с целью рассказать гостям, что Тюменская область - это не только нефть и газ, но еще множество разных достопримечательностей, - отметила Мария Трофимова. - У нас есть своя зона гостеприимства. В этом году мы организуем для всех желающих экскурсии по городу и новую программу "Чёрное золото Сибири", где мы рассказываем об освоении нефтегазовой провинции, о подвигах нефтяников и геологов. Надеемся на то, что все гости будут довольны и оставят частичку Сибири в своей душе".

На втором этаже Технопарка оборудовано несколько зон для общения. Биржа деловых контактов предполагает деловые встречи, общение. Для презентации проектов в зоне установлено четыре монитора. Для неформального общения выделен кофе-бар и построен ресторан на сто посадочных мест. Меню для ресторана разработали московские и тюменские шеф-повара, гости смогут попробовать блюдами европейской, итальянской и северной кухни, не тратя время на поиски подходящего кафе в городе.

Что касается работы, то в основном зале впервые смонтирован огромный мультимедийный экран площадью в 100 квадратных метров. Трансляции выступлений ключевых спикеров можно будет посмотреть в соседнем зале, а также на всех 24 экранах, расположенных в Технопарке.

Форум продлится с 17 по 19 сентября. С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте и мобильном приложении ТНФ-2019.