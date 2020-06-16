XI Тюменский нефтегазовый форум пройдет при поддержке Минприроды РФ

В 2020 году Тюменский нефтегазовый форум пройдет при поддержке министерства природы и экологии РФ. Двухстороннее соглашение о сотрудничестве при проведении Тюменского нефтегазового форума было подписано на минувшей неделе между министерством и правительством Тюменской области.

Министерство природы и экологии РФ и ранее неоднократно поддерживало форум, однако в качестве соорганизатора совместно с правительством Тюменской области выступает в этом году впервые.

Подписанное соглашение предусматривает взаимный обмен опытом, консультативную и информационную поддержку, а также содействие в привлечении к участию в форуме российских и иностранных компаний в сфере добычи, транспортировки, переработки углеводородов.

"Форум выступает площадкой формирования национальной и мировой повестки в области недропользования и экологии, способствующей повышению конкурентоспособности продукции и услуг предприятий Российской Федерации, внедрению передовых технологий и результатов научной деятельности, подготовке квалифицированных кадров, рациональному использованию природных ресурсов", — отметил Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ.

В правительстве Тюменской области состоялось очередное заседании программного комитета Форума, где организаторы обсудили предварительную программу мероприятия уже новым составом. В совещании приняли участие представители департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Тюменского Технопарка, Фонда "Сколково", компаний "СИБУР Тобольск", "СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС", Schlumberger, "РН-Уватнефтегаз", "Росгеология", "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг", "Газпром недра", "АТОН", "Цифра", Тюменского индустриального университета и другие.

Были утверждены ключевые темы, которые лягут в основу Тюменского нефтегазового форума — 2020:

— "Будущее сегодня: новые возможности отрасли";

— "Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли";

— "Индустрия 4 = Геология 4.0: курс на устойчивое развитие";

— "Декарбонизация: вызовы и возможности для нефтегазовых компаний";

— "Кадровые вызовы цифровой экономики: будущее образования и

ТЭК";

— "HSE – охрана труда, промышленная безопасность в новых условиях";

— "Обустройство наземной инфраструктуры месторождений".

Тюменский нефтегазовый форум — ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. В 2020 году форум пройдет 22–24 сентября на площадке Тюменского Технопарка. В рамках форума запланировано проведение более 40 различных мероприятий: технологические дни, круглые столы, конференции, пленарные сессии, деловые завтраки, онлайн-площадки и т.д.