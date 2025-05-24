Тюменцы могут посетить молодежный форум "Арктика. Лед тронулся"

27 июля в Ханты-Мансийске стартует Всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся". Событие станет площадкой для экологического просвещения и развития движения молодых экологов.

Участниками станут 500 волонтеров-экологов, школьников, студентов, ученых и исследователей Арктики. Они будут работать над развитием арктических территорий, повышать свои профессиональные навыки, раскрывать личностный потенциал и поддерживать экологические инициативы.

Программа форума включает шесть смен:

— "Молодежная Арктика: наука для будущего". В этом направлении смогут принять участие молодые исследователи Арктики в возрасте от 18 до 35 лет. Они представят свои работы на научно-практической конференции.

— "Чистая Арктика". Участниками смены станут волонтеры-экологи в возрасте от 18 до 35 лет, которые участвуют в проектах Центра экологических инициатив "Чистая Арктика" и ликвидации последствий катастрофы в Черном море. Также к участию приглашены лидеры волонтерских сообществ, студенты и молодые ученые, изучающие Арктику, представители арктических регионов и экологических организаций.

— XV Международный молодежный экологический форум "Одна планета — одно будущее!". В смене смогут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет: обучающиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ и активисты экологического движения.

— "Здравствуй, Россия!". Заезд посвящен молодым активистам общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" от 14 до 17 лет, которые стремятся развивать свои компетенции в сфере экопросвещения. Программа пройдет при поддержке Движения Первых.

— "Дети Севера". Смена для школьников Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, входящих в состав Детского совета коренных малочисленных народов Севера.

— "Выездная площадка в Березовском районе". участие примут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, - сообщает Мой-портал.ру.

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