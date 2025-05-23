Предприниматели из 15 регионов РФ собираются на бизнес-форум в Тюмень

Представители 15 регионов планируют принять участие в форуме "День предпринимателя-2025" в Тюмени, который состоится 27 мая в ДК "Нефтяник". Участники обсудят влияние искусственного интеллекта на бизнес.

На форуме предусмотрены площадки как для начинающих пользователей нейросетей, так и для предпринимателей, которые активно внедряют ИИ в работу, рассказала заместитель генерального директора, руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

"В этом году форум будет практикоориентирован. Тема искусственного интеллекта не зря у нас на повестке. Очень много предпринимателей обращается к нам с вопросом, а что это такое, а как его использовать, какие технологии, могу ли я, предприниматель из села использовать сегодня искусственный интеллект? Конечно же, да", - отметила Багишева.

Начальник управления инвестиций, продвижения и внешних связей департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимателей Тюменской области Александра Лямина:

Главной нашей целью является создание качественной коммуникационной площадки для предпринимателей не только из города Тюмени, но и из всех муниципалитетов. Мы видим, что наш форум, наша площадка интересна не только предпринимателям Тюменской области, но и участникам из других регионов. Регистрация сейчас показывает, что мы ждем в этом году участников из 15 регионов.

О площадках форума рассказали вице-президент Союза "ТПП Тюменской области" Юлия Шакурская, генеральный директор АНО "ТАРКИ" Алексей Краев, исполнительный директор ТРО ООО "Опора России" Наиль Хакимов.