МФК "Тюмень" проехал мимо финала

МФК "Тюмень" не смог дома переломить неудачный ход полуфинала чемпионата России по футзалу против "Ухты" - с выезда наши игроки приехали с двумя поражениями, но надежда на помощь домашних стен еще оставалась.

Увы, не помог и быстрый гол тюменцев - поражение 2:5, 0:3 в серии плей-офф и сезон завершен. Главный тренер МФК "Тюмень" Денис Абышев посетовал: "Встречу начали здорово, активно и агрессивно, забили быстрый гол, затем еще имели хорошие моменты. Но наверно удаление нас подкосило, отработали в меньшинстве, а затем силы нас стали покидать, не хватило длинны скамейки. Все объективно, "Ухта" была свежее".