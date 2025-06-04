Владимир Путин присвоил почетные звания жителям Тюменской области

За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный пилот Российской Федерации" присвоено вице-президенту - летному директору АО "ЮТэйр- Вертолетные услуги" Дмитрию Григорьевичу Стрельцову.
За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации" присвоено мастеру компании "Интегра-Сервисы" Фамилу Абдулла оглы Гайбалиеву.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
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