Владимир Путин присвоил почетные звания жителям Тюменской области

08:34 04 июня 2025
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За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный пилот Российской Федерации" присвоено вице-президенту - летному директору АО "ЮТэйр- Вертолетные услуги" Дмитрию Григорьевичу Стрельцову.

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации" присвоено мастеру компании "Интегра-Сервисы" Фамилу Абдулла оглы Гайбалиеву.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен  на портале правовой информации.

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