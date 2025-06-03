В Тобольске продолжается благоустройство Спортивного сквера

В Тобольске продолжается благоустройство Спортивного сквера - работы ведутся в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В информационном центре правительства Тюменской области отметили, что на площадке ежедневно трудятся до 20 человек. Сейчас активно работает звено электриков. Они уже проложили 1,4 тыс. погонных метров кабельных линий для организации освещения. Ход работ проконтролировали директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев и глава Тобольска Петр Вагин.

Подрядчик занимается строительством тропиночной сети и площадок для размещения малых архитектурных форм.

Готова вся инфраструктура для установки туалетов.

В ближайшее время специалисты приступят к строительству сцены. Материалы уже завезены.

Глава Тобольска Петр Вагин: "Подрядная организация выполнила большую часть подготовительных работ. Они завезли все инертные материалы, заказали малые архитектурные формы. Мы видим, что дорожная карта выполняется. И очень радует, что жители интересуются, подходят. Им приятно понимать, что территория благоустраивается, что в рамках национальных проектов становится жить ещё лучше".

В 2024 году проект благоустройства сквера победил во Всероссийском голосовании нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За него проголосовали более 19 тысяч тоболяков.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев: "В Тюменской области продолжается реализация программы. Сегодня мы находимся на финальном этапе голосования за проекты благоустройства на 2026 год. Участвуют Тюмень, Тобольск, Ишим. Знаковые объекты. У каждого есть возможность проголосовать на сайте za.gorodsreda.ru. Всех призываем участвовать в этом. Объекты в обязательном порядке будут благоустроены в рамках концепций, за которые проголосуют жители городов".

Сквер "Спортивный" в десятом микрорайоне Тобольска — одна из семи общественных территорий, которые благоустраивают в регионе в 2025 году.

В 2026 году планируется благоустройство ещё 5 парков и скверов Тюменской области. Голосование за лучшие дизайн-проекты объектов благоустройства, которые участвуют в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" продлится до 12 июня.