Ревнивый житель Югры порезал шины машины соперника. Но ошибся автомобилями

В Советском у иномарки, припаркованной во дворе дома на улице Юбилейной, были порезаны три колеса. Ущерб составил более 19 тысяч рублей.

Сотрудники полиции быстро выяснили детали происшествия и установили подозреваемого – 31-летнего местного жителя. Как он сам объяснил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он намеренно повредил покрышки, пытаясь отомстить новому партнеру своей бывшей сожительницы. Однако автомобиль, как оказалось, принадлежал не ему, а его матери.

В результате действий советчанина потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб. Подозреваемый полностью признал свою вину и выразил готовность компенсировать расходы на восстановление автомобиля.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным актом направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Одно из наказаний, предусмотренных за данное преступление, может включать лишение свободы на срок до двух лет. Ранее фигурант уже имел проблемы с законом за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.